'Jetzt auch Mutter': Vater lässt sich wegen Sorgerechtsstreit Geschlecht umwandeln

Ein Mann ließ sein Geschlecht ändern, um sowohl Mutter als auch Vater eines Kindes sein zu können. Hintergrund ist ein längerer Sorgerechtsstreit der Eltern.

Salinas Ramos aus Ecuador sorgt für Aufregung. Der 47-Jährige lies offiziell sein Geschlecht ändern, um das Sorgerecht für seine beiden Töchter zu behalten. Bisher war in seinem Pass "Männlich" angegeben, nun weißt er sich als Frau aus.

Der Mann möchte aber in Wahrheit gar keine Frau sein, lediglich das Gesetz in Ecuador, bei dem Mütter bei Sorgerechtsfällen bevorzugt werden, animierte den Mann zu dem drastischen Schritt. «"n diesem Land, wird das Vatersein bestraft, und ich werde nur als Versorger gesehen", sagte Ramos gegenüber lokalen Medien.

© Jampress ×

Geht es nach dem Vater, will er die beiden Töchter einfach nur wieder in die Arme schließen, sollen sie bei der Mutter doch einer missbräuchlichen Umgebung ausgesetzt seien. Auch habe er seit fünf Monaten die Kinder nicht mehr gesehen. "Die Gesetze besagen, dass die Frau das Recht dazu hat. Von diesem Moment an bin ich eine Frau. Jetzt bin ich auch eine Mutter, so betrachte ich mich", so Ramos.

Für Aufregung sorgt der Fall auch in der LGBTQ-Szene. Aktivisten in Ecuador sind mit dem Vorgehen des Mannes nicht zufrieden. "Die Privatangelegenheit dieses Mannes, das Sorgerecht für seine Töchter zu erhalten, entspricht nicht dem Geist des Gesetzes", sagt die Trans-Aktivistin Diane Rodríguez (40) zur "Vice".

Ob der Plan von Ramos aufgeht, wird sich weisen, bis auf Weiteres bleiben die Kinder bei der Mutter.