Das Model Linsey Donovan, welche sich selbst als "Bikini Barbie" bezeichnet, wuchs mit wenig Geld auf. Jetzt ist Sie mit 21 Jahren Multimillionärin. Wie hat Sie das geschafft?

Ganz einfach: Durch Bikinibilder und Immobilieninvestitionen.

Sie wuchs in Maryland, USA, auf und lebte dort mit ihren Eltern Mary und Vincent. Jetzt ist das Model jedoch 4 Millionen Pfund schwer. Sie verkaufte Bikinibilder und investierte in Immobilien. Sie zog mit 18 Jahren nach Florida und begann in den Sozialen Medien aktiv zu werden und Geld damit zu verdienen.