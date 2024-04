Junge Frau ist dauer-erregt – die Folgen sind dramatisch

Scarlet leidet Tag für Tag an quälenden Schmerzen.

Die 21-jährige Studentin Scarlet Kaitlin Wallen leidet unter persistierender genitaler Erregungsstörung (PGAD), einem Zustand, der sie dauer-erregt macht und ihr damit "das Leben ruiniert".

Seit sie sechs Jahre alt ist, leidet die US-Amerikanerin an ihrer Erkrankung. "Ich hatte Schmerzen, solange ich mich erinnern kann. Meine Vulva brannte ständig - es war, als wäre ich natürlich erregt, aber ich wollte es nicht. Es gibt Nervenschmerzen, die nicht gewollt sind - und es gibt kein Vergnügen. Ich hoffe, ich werde in meinem Leben eine schmerzfreie sexuelle Beziehung haben können." Scarlet spricht gegenüber US-Medien von „brennenden Käfern unter meiner Haut" und vergleicht es mit dem Gefühl, dass ihre Genitalien in Flammen stehen würden.

© Scarlet Kaitlin Wallen/Facebook

Doppelte Vagina

Zusätzlich wurde festgestellt, dass die junge US-Amerikanerin an einer angeborenen neuroproliferativen Vestibulodynie leidet - einer Erkrankung, die die Beckennerven hypersensibel gegenüber Berührung macht. Ein Arzt stellte schließlich auch eine doppelte Vagina fest, die nicht im Zusammenhang mit ihrem PGAD steht. Sie teilte mit: "Mein Arzt sagte mir, dass er eine Vestibulectomie durchführen wollte - eine Operation, um schmerzhaftes Gewebe aus der Vagina zu entfernen. Während der Untersuchung stellten sie jedoch fest, dass ich eine doppelte Vagina hatte. Also musste ich zunächst das blockierte Gewebe der Vagina entfernen lassen.“

© Scarlet Kaitlin Wallen/Facebook

"Ich möchte immer noch eine sexuelle Beziehung haben - aber derzeit besteht meine Wahl zwischen dem Leben mit PGAD oder vollständiger Taubheit. Ich hoffe nur, dass ich eines Tages ein normales Leben führen kann."

Zusätzlich zu PGAD leidet Scarlet auch an Zwangsstörungen, die sie als Teenager sozial zurückgezogen machten. Ihre Angst erschwerte es ihr, Freunde zu finden und sich längere Zeit in Gesellschaft von Menschen aufzuhalten,