Fünf Kilometer weit musste die Polizei das ungewöhnliche Tier verfolgen.

Ungewöhnliche Verfolgungsjagd in der ungarischen Hauptstadt: Die Polizei wurde am Sonntag in den Stadtteil Csepel gerufen, wo ein Känguru herumhüpfend gesichtet wurde.

Über fünf Kilometer mussten die Beamten das ungewöhnliche Tier verfolgen, um es schließlich in eine Decke einwickeln zu können.

Woher das Tier stammt, ist derzeit noch unklar. Das Beuteltier wurde vorerst zur Pflege in den Budapester Zoo gebracht.