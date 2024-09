Kampf der Giganten.

Kampf um die Herrschaft der Eichhörnchen steht vor einer Entscheidung.

Hartes Duell

Das Duell heißt: Rote vs. Graue. Nein, es geht hier nicht um Politik und Parteifarben, sondern um Eichhörnchen. Die beiden, die roten und die grauen Nager, liefern sich nämlich einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft.

Sie kamen, um zu bleiben

Der eine ist schon länger da als der andere. Im 19. Jahrhundert kamen die grauen Tierchen nach Großbritannien. Seitdem machen sie den roten Gefährten dort die Vorherrschaft auf den Bäumen, Bänken und um die Nüsse streitig. Graue Nager waren für die anderen sogar eine regelrechte Bedrohung. Jetzt kommt das große Aufatmen. Artenforscher sind sich sicher: Der Kampf ist bald entschieden. Die Ausrottung der Grauen steht „in naher Zukunft“ an, berichtet die Zeitung „Times“. Modellstadt ist Aberdeen in Schottland.

Kampf mit Verhütungsmitteln

Dort wurde ein Pilotprojekt erfolgreich zugunsten der süßen Nager mit dem roten Fell durchgeführt. Die Methode war rabiat: Meist wurden die Tiere eingefangen und sterilisiert. Zudem wurde auch an Futterstationen eine spezielle Nusscreme ausgelegt, die ein Verhütungsmittel enthält. Dr. Emma Sheehy, wissenschaftliche Leiterin des Eichhörnchen-Rettungsprogramms, sagte der „Times“: „In Aberdeen haben wir in den letzten vier Jahren einen stetigen und deutlichen Rückgang der Zahl der gefangenen Grauhörnchen und der Anzahl der Nachweise sowohl in Form von Sichtungen als auch von Haarproben an Futterstellen festgestellt.“