Feuerwehr befreit kleiner Turmfalke

Kunststofffäden hatten sein Bein umwickelt – der Vogel wird in EGS versorgt

Ein kleiner Turmfalke versuchte immer wieder, aus seinem Nest unter einer Dachrinne in Oberweiden im Bezirk Gänserndorf zu fliegen – erfolglos. Das war einem aufmerksamen Anrainer, der gegenüber wohnte, aufgefallen. Bei genauerem Hinsehen bemerkte er dann, dass der Vogel am Bein festhing. Er rief die von VIER PFOTEN geführte Eulen- und Greifvogelstation Haringsee an. Nach einem Lokalaugenschein von EGS-Leiter Dr. Hans Frey holte sich dieser die Feuerwehr Oberweiden zu Hilfe, die großes Engagement zeigte und mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen anrückte. Gemeinsam konnten sie den Vogel bergen und in die EGS bringen.

Dr. Frey kletterte mit der langen Feuerwehr-Leiter zum Nest und sah, dass das Bein des Turmfalken komplett mit Fäden aus Kunststoff umwickelt war. „Der arme Vogel hatte durch das Einschnüren auch schon eine Wunde, und ein Knochen ist gebrochen. Aber Gott sei Dank sind die Zehen nach wie vor alle durchblutet. Nur etwas ausgehungert war er schon“, sagt EGS-Leiter Frey. Der Anrainer hatte davor gesehen, dass die Eltern noch immer kamen, um den Kleinen zu füttern, allerdings immer seltener. Ein Geschwisterchen war bereits vor etwa drei Wochen ausgeflogen.

Der kleine Turmfalke hat nun einen festen Verband und wird so lange gepflegt und gefüttert, bis er hoffentlich wieder in die Natur entlassen werden kann.

Erfolgreiche Tierrettung: Eulen- und Greifvogelstation Haringsee hilft über 2.000 Tieren im Jahr 2023 In der von VIER PFOTEN geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee konnte im Jahr 2023 2.197 Tieren geholfen werden. Alle jungen Eulen und Greifvögel wurden, wenn möglich, durch Ammeneltern der gleichen Art großgezogen und zu 90% wieder freigelassen. Die EGS ist die einzige Pflegestation, in der Jungvogelfindlinge durch Ammen derselben Vogelart, also in einem natürlichen Familienverband, großgezogen werden können. Dadurch werden die schädlichen Folgen einer Handaufzucht vermieden. Auch Sumpfschildkröten, Igel, Eichhörnchen, Feldhasen und andere Kleinsäuger wurden fachmännisch versorgt und, wenn möglich, wieder in die Natur entlassen.