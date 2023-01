Karussell-Crash: Fahrgäste fliegen gegen stehendes Fahrzeug

Horrorszenen für die Fahrgäste dieses Karussells. Nachdem das Fahrgeschäft fahrt aufgenommen hatte praltten einige Fahrgäste gegen ein geparktes Fahrzeug.

Touristen, die in Zentralchina auf einer Schaukel unterwegs waren, wurden in einen in der Nähe geparkten Lastwagen geschleudert. Das Video wurde in der Stadt Zhoukou in der Provinz Henan aufgenommen.

Die sich drehenden Schaukelstühle verloren plötzlich die Kontrolle, und die Fahrgäste stießen mit einem nahe gelegenen Lastwagen zusammen. Nach Angaben eines Mitarbeiters der örtlichen Regierung wurde der Vorfall durch eine Fehlbedienung eines Angestellten verursacht. Die Touristen, die mit dem Lastwagen zusammenstießen, wurden den Berichten zufolge nicht ernsthaft verletzt.

Der Vergnügungspark wurde zur Behebung des Schadens geschlossen. Gegen den Verantwortlichen des Parks wird von der örtlichen Polizei ermittelt.