Karussell stürzt in Vergnügungspark ab: 16 Verletzte

Es ist der Horror eines jeden Karussellbesuchers. Ein sich dehendes Fahrgeschäft fiel auf einmal ohne Vorwarnung mit voller Wucht auf den Boden. Es gab mehrere Verletzte.

Der schreckliche Moment, in dem ein Fahrgeschäft eine Fehlfunktion hatte und aus großer Höhe auf den Boden stürzte, wurde mit der Kamera festgehalten. Mindestens 16 Menschen, darunter auch Kinder, wurden nach dem schockierenden Vorfall, der sich auf dem Dussehra-Festplatz in Mohali, offiziell Sahibzada Ajit Singh Nagar, in der indischen Region Punjab ereignete, verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, heißt es.

Auf dem Filmmaterial ist zu sehen, wie die runde Sitzfläche auf einer stehenden Stange der Drehschaukel mit einem gewaltigen Aufprall zu Boden stürzt. Etwa 16 Frauen und Kinder wurden nach dem Vorfall ins Krankenhaus eingeliefert", twitterte ein indischer Reporter.

Die Verletzten wurden zur Behandlung in das Phase-6-Krankenhaus in Mohali gebracht. Über das Ausmaß der Verletzungen gibt es noch keine Informationen, hieß es. Berichten zufolge war am Sonntag besonders viel los auf der Messe, da es sich um einen Feiertag in Indien handelte.

Ein Online-Kommentator schrieb auf Twitter: "Einer meiner Lebensvorsätze ist es, niemals eines dieser Fahrgeschäfte zu betreten, besonders in Indien, wo sich niemand um die Sicherheit kümmert. "Bei einem anderen Vorfall wurden ein paar Kinder durch Stromschlag getötet. Das ist es einfach nicht wert. Wenn diese Jungs überleben, werden sie bleibende Schäden an der Wirbelsäule haben."