Eigentlich ist es ja schon zu spät, um ein paar Kilos für den Sommer-Body weg zu trainieren

Das hat diese süße Katze jedoch nicht davon abgehalten ins Fitnessstudio zu fahren.

Am Mittwoch wurde auf Twitter ein kurzes Video geteilt, in dem eine Katze im Fitnessstudio umherstreift. In der Aufnahme ist die Katze zu sehen, wie sie auf eine Bank zu läuft, die dafür gedacht ist, fleißig Sit-ups zu machen. Die Katze dürfte sofort verstanden haben, was zu tun ist, denn anstatt sich auf die Bank zu legen, rollt die Katze daneben auf den Boden und beginnt ihr Training.