KI kann Lungenkrebs erkennen, bevor Ärzte ihn sehen

Forscher in Boston stehen kurz vor einem ihrer Meinung nach großen Fortschritt in der Lungenkrebsvorsorge: Künstliche Intelligenz, die frühe Anzeichen der Krankheit erkennen kann, Jahre bevor Ärzte sie auf einem CT-Scan finden würden.

Das neue KI-Tool namens Sybil wurde von Wissenschaftlern des Mass General Cancer Center und des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge entwickelt. In einer Studie wurde gezeigt, dass es in 86 % bis 94 % der Fälle genau vorhersagt, ob eine Person im nächsten Jahr Lungenkrebs entwickeln wird.

Die Centers for Disease Control and Prevention empfehlen derzeit, dass Erwachsene mit einem Risiko für Lungenkrebs jährlich einen CT-Scan mit niedriger Dosis erhalten, um auf die Krankheit zu untersuchen. Aber selbst bei regelmäßigem Screening kann das Auge des erfahrensten Radiologen nicht alles erkennen.

Arzt sieht nicht alles

„Das bloße Auge kann nicht alles sehen“, sagte Dr. Lecia Sequist, Onkologin und Programmdirektorin der Cancer Early Detection and Diagnostics Clinic am Massachusetts General Hospital. „Die von uns entwickelte KI betrachtet den Scan ganz anders als ein menschlicher Radiologe.“ Experten zufolge könnte das Tool laut CDC ein Fortschritt bei der Früherkennung von Lungenkrebs sein.

KI bereits im Einsatz

Laut Anant Madabhushi, Professor in der Abteilung für Biomedizintechnik an der Emory University School of Medicine in Atlanta, gibt es mehr als 300 KI-Tools, die von der FDA für den Einsatz in der Radiologie zugelassen sind. Die meisten werden verwendet, um Ärzte bei der Diagnose und Behandlung von Krebs zu unterstützen, sagte er, aber nicht, um das zukünftige Krebsrisiko einer Person vorherzusagen, wie es Sybil tut.

Lungenkrebs ist am besten behandelbar, wenn er früh erkannt wird, sagte Dr. Kim Sandler, außerordentlicher Professor für Radiologie am Vanderbilt University Medical Center in Nashville, Tennessee.