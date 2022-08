Nachdem die 41-Jährige zuletzt vor allem wegen der Beziehungen zu ihren Ex-Partnern, Comedian Pete Davidson und Rapper Kanye West, im Fokus der Öffentlichkeit stand, bewies sie nun, dass sie auch ohne Mann an ihrer Seite eine gute Figur abgibt.

Schon länger wechselt Kim K zwischen ihrer berühmten langen, brünetten Haarpracht und blonden Frisuren hin und her. Zuletzt hatten dabei die helleren Töne die Oberhand.

Am Montagabend führte sie ihren mehr als 329 Millionen Instagram-Followern nun eine neue Version ihres blonden Looks vor, der – gepaart mit ihrem Outfit – stark an den Spielzeugklassiker Barbie erinnert.

Kim Kardashian ernennt sich zur "Balenci Barbie": Ihr kurzes Video wurde – wie sollte es bei der Instagram-Queen höchstpersönlich auch anders sein – innerhalb weniger Stunden bereits millionenfach angesehen und mehr als 1,2 Millionen Mal gelikt.

Zu ihrem Post schrieb die Influencerin: "Balenci Barbie". Sie war sich ihrer Ähnlichkeit mit der wohl berühmtesten Puppe aller Zeiten also offensichtlich durchaus bewusst. "Balenci" darf sicher als eine Anspielung auf die Designer-Modemarke Balenciaga verstanden werden.