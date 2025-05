Kleines Genie: Joseph (2) spricht fünf Sprachen

Der Zweijährige hat bereits einen IQ von mindestens 132.

Der britische Junge Joseph Harris-Birtill hat mit nur zwei Jahren und 182 Tagen einen bemerkenswerten Rekord aufgestellt: Er wurde als jüngstes Mitglied in die Hochbegabtenvereinigung Mensa aufgenommen. Mensa akzeptiert ausschließlich Personen, die in standardisierten Intelligenztests zu den obersten zwei Prozent gehören, was einem IQ von mindestens 132 entspricht.





Josephs außergewöhnliche Fähigkeiten zeigten sich bereits früh: Mit fünf Wochen drehte er sich erstmals selbstständig, sein erstes Wort sprach er mit sieben Monaten. Noch vor seinem zweiten Geburtstag las er sein erstes Buch laut vor. Im Alter von zwei Jahren konnte er fließend lesen, zehn Minuten am Stück vorlesen, in fünf Sprachen bis zehn zählen und vorwärts sowie rückwärts bis weit über hundert zählen.

Seine Eltern, beide Akademiker an der University of St Andrews, erkannten früh das außergewöhnliche Talent ihres Sohnes und suchten Unterstützung bei Mensa, um seine Fähigkeiten angemessen zu fördern. Neben seinen sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten interessiert sich Joseph für Morsecode, das griechische Alphabet und das Periodensystem. Seine Mutter beschreibt ihn als "sehr freundlich und liebevoll, neugierig und unglaublich zielstrebig".