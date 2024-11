Knast-Paar bekommt Baby – ohne jemals Sex gehabt zu haben

Daisy Link und Joan Depaz sitzen beide wegen Mordes im Gefängnis.

Die beiden verurteilten Mörder Daisy Link (29) und Joan Depaz (23) waren noch nie im selben Raum, dennoch wurden die beiden US-Amerikaner nun Eltern. Das „Knast-Baby“ ist dabei ein echtes Wunder.

Link und Depaz sitzen beide in einem Gefängnis im Westen von Miami in Einzelhaft. Eines Tages bemerkten die beiden, dass sie sich über die Lüftungsschlitze der Toiletten miteinander unterhalten können. Die beiden freunden sich rasch miteinander an und starten eine Art Romanze. „Wenn man so lange in Isolation ist, beginnt man, stundenlang mit dieser Person zu reden, bis zu dem Punkt, an dem es fast so ist, als wäre man mit ihr im selben Raum“, berichtet Daisy dem TV-Sender WSVN.

"Es ist ein Wunderbaby"

Depaz redet schließlich über seinen großen Traum, ein Baby zu haben. Die beiden Mörder entwickeln in Folge einen Plan, wie Daisy im Knast schwanger werden kann. „Ich habe das Sperma jeden Tag etwa fünfmal in Frischhaltefolie gewickelt, einen Monat lang“, erzählt Joan. „Dann hat er es aufgerollt, fast wie eine Zigarette, und es an die Leine gehängt, die wir im Lüftungsschacht hatten, und ich habe es durchgezogen“, ergänzt Daisy. Sie führte sich das Ejakulat schließlich ein.

Und tatsächlich: Die 29-Jährige, die wegen des Mordes an ihrem Ex-Freund im Gefängnis sitzt, wurde schwanger und brachte im Juni dieses Jahres ein Kind auf die Welt. „Wir schätzen, dass ihre Chancen wahrscheinlich bei unter fünf Prozent lagen“, so Fruchtbarkeits-Experte Fernando Akerman zu WSVN.

Das Baby soll nun bei einer Oma aufwachsen. Das Paar wurde inzwischen in verschiedene Gefängnisse verlegt, bleibt aber telefonisch in Kontakt. Daisy Link ist jedenfalls stolze Mutter: „Sie ist ein Wunderbaby, sie ist ein Segen.“