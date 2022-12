'Knochen oder kein Knochen'-Hund mit 14 Jahren verstorben

Noodle, ein Mops, der Millionen Menschen mit TikTok-Videos glücklich machte, ist im Alter von 14 Jahren verstorben.

Der Mops begeisterte mit den TikTok-Videos Millionen von User. Nun ist er tot. In einem Social-Media-Post teilte Graziano seinen Followern mit, dass Noodle in seinen Armen verstarb. "Es war ein Tag, von dem er wusste, dass er kommen würde, mit dem er aber nie gerechnet hatte. Er ermutigt alle, die Noodles Videos geliebt haben, "ihn zu feiern, während wir durch diese Trauer gehen.

Er hat Millionen von Menschen glücklich gemacht", so Graziano weiter. Danke, dass ihr ihn geliebt habt. Danke, dass ihr uns umarmt habt. Graziano adoptierte Noodle, als er 7 Jahre alt war. Der Hund wurde zu einer Internet-Sensation, weil er jeden Tag den Stimmungscheck "Knochen oder kein Knochen" vorführte.

Wenn Noodle aufstand, galt das für seine Anhänger als "Knochentag", also ein Tag, an dem man Risiken eingehen und sich etwas gönnen durfte. Wenn der Mops sich hinlegte, war es ein "Kein-Knochen-Tag", was bedeutete, dass man den Tag damit verbrachte, "nett zu sich selbst zu sein".