Knurrender Jaguar in der Schultoilette

David Miguel, der neunjährige Junge, sprang während eines Fußballspiels an seiner Schule in Nova Lima, brasilianischer Bundesstaat Minas Gerais, aufs Klo und machte dabei einen erschreckenden Fund

Das massive wilde Tier hat irgendwie seinen Weg in eine der Schul-Toiletten gefunden. David Miguel war so entsetzt und sagte, dass ihm fast das Herz stehen geblieben sei als er dem Jaguar in der Kabine begegnete. Es wurde sofort die örtliche Behörde gerufen, welche den Jaguar mittels Beruhigungspfeil außer Gefecht setzen um ihn in wieder in die freie Wildbahn zu entlassen.