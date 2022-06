Könnten Menschen die Luft auf dem Mars atmen?

Astronauten brauchen Wasser, Nahrung, eine Unterkunft und Sauerstoff um auf dem Mars zu überleben.

Sauerstoff ist in der Luft, welche wir auf der Erde atmen. Pflanzen sowie Bakterien sorgen für den Sauerstoff in unserer Luft. Sauerstoff ist jedoch nicht das einzige Gas in der Erdatmosphäre. Tatsächlich besteht unsere Luft nur zu 21% aus Sauerstoff, die restlichen 78% sind Stickstoff.

Wieso atmen wir dann nicht Stickstoff sondern Sauerstoff?

Technisch gesehen nimmt man beim Einatmen alle auf, was sich in der Atmosphäre befindet. Aber unser Körper verwendet nur den Sauerstoff, den Rest wird er beim Ausatmen wieder los.

Die Luft auf dem Mars

Die Marsatmosphäre ist sehr dünn, ihr Volumen beträgt nur 1% der Erdatmosphäre. Auf dem Mars gibt es also 99% weniger Luft als auf der Erde. Das liegt natürlich auch daran, dass der Mars nur halb so groß ist wie die Erde. Das am häufigsten vorkommende Gas auf dem Mars ist Kohlendioxid. Für uns Menschen auf der Erde ist das leider ein giftiges Gas.

Wenn Menschen also versuchen würden, auf der Marsoberfläche ohne Schutzanzug zu atmen, dann würden sie sofort sterben.