Körper zu 99 % tätowiert: Frau beklagt sich 'finde keinen Job'

Das Model, das den Spitznamen "Dragon Girl" trägt, gab zu, dass ihre Tätowierungen ihre Chancen für einen Job drastisch reduziert haben.

Amber Luke aus Australien ist zu 99 % tätowiert. Aufgrund ihrer Körperkunst fällt es der jungen Frau aber nun schwer, einen Job zu finden. In einem Radiointerview in Australien beklagt sich die Frau jetzt über ihre mangelnden Chancen.

Sie sprach offen und sagte: "Ich will es nicht beschönigen, es hat meine Möglichkeiten eingeschränkt." Ihre Tattoos bereut sie aber nicht. "Ich möchte nicht für ein Unternehmen arbeiten, das oberflächlich ist und nicht über mein Image hinwegsehen kann. Sie werden nicht auf meine Arbeitsmoral, meine Moral oder meine Werte achten oder auf das, was ich mitbringe."

© Instagram/amberluke_666

Lukes Tätowierungen sind nicht nur auf den Körper bezogen, auch ihre Augäpfel ließ sich die junge Frau tätowieren. Insgesamt will das Modell rund 25.000 Euro für die Körperkunst ausgegeben haben. Sie führt weiter aus: "Man sieht diese Kulturen, in denen die Leute ihre Hälse, ihre Ohren und ihre Lippen strecken. Aber letzten Endes haben wir alle ein Recht auf unsere Meinung und das ist auch in Ordnung. Was mich jedoch aufregt, ist, wenn jemand seine Meinung zu mir in der Öffentlichkeit äußert und auf mich zukommt und sagt: 'Oh, du bist hässlich', oder 'Du hast dich ruiniert'.

© amberluke_666/instagram ×

Luke erklärte weiter, dass sie mit ihren Tattoos und Piercings niemandem schadet, also sollte es sie wirklich nichts angehen. Neben den 25.000 Euro für diverse Tattoos gab Luke knapp 70.000 Euro für Brustimplantate, Wangen- und Lippenfüller, spitze Implantate in den Ohren und ein Po-Lifting aus.