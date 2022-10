Krebs-Impfung noch vor 2030 verfügbar

Die Firma BioNTech, welche einem größeren Publikum vor allem durch Covid-19 bekannt wurde, hatte bis vor der Pandemie noch das Hauptziel Krebs zu bekämpfen. Nun sollen sie auf einem sehr guten Weg sein, ihre ursprüngliche Vision zu verwirklichen.

In einem Interview, welches das Gründer-Ehepaar der Firma BioNTech gaben, kündigten sie an, ein Vakzin gegen Krebs noch vor 2030 produzieren zu können. An diesem Impfstoff, der mit mRNA-Technologie funktioniert, arbeiten sie schon seit geraumer Zeit, was sich vor allem während der Corona-Pandemie als hilfreich herausstellte, da sie hier rasch ein wirksames Vakzin herstellen konnten.

Nun können sie die Erfahrungen, welche sie in der Krise, vor allem mit der Produktion der Wirkstoffe, gemacht haben, auf die Entwicklung eines Krebsheilmittels übertragen. "Alles, was wir über das Immunsystem und Krebs-Vakzine gelernt haben, zeigt, im Prinzip, die klare Aktivität - wir können diese Killer-T-Zellen induzieren, wir können sie dirigieren", meint die Frau des Gründer-Ehepaares über die Chancen und Möglichkeiten ihrer Forschungsarbeit.