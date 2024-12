Krieg & Katastrophen: Nostradamus' dunkle Vorhersagen für 2025

Glaubt man den Vorhersagungen Nostradamus' steht uns ein turbulentes Jahr bevor.

Die Vorhersagen des im 16. Jahrhundert in Frankreich lebenden Nostradamus sind mittlerweile legendär. Trotz der oftmals sehr vagen und mehrdeutigen Formulierungen, wird den Weissagungen seit Jahrhunderten eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Einige wollen in seinen Schriften sogar die Prophezeiung von Napoleon oder dem 11. September sehen.

Für das kommende Jahr 2025 gibt es erneut zahlreiche Interpretationen seiner Verse. Die Theorien, wie seine Werke gedeutet werden sollen, reichen dabei von Umweltkatastrophen hin zu geopolitischen Umwälzungen.

Naturkatastrophe und politische Unruhen

Unter anderem soll Nostradamus eine Naturkatastrophe vorhergesagt haben. In einem Quatrain heißt es: „Die trockene Erde wird noch mehr verdorren, und es wird große Überschwemmungen geben, wenn man sie sieht.“

Auch politische Unruhen dürften uns demnach bevorstehen. Selbst ein neuer Krieg in Europa könnte 2025 ausbrechen.

In Großbritannien soll laut Nostradamus ein neuer Herrscher an die Macht kommen. Es wird zwar nicht explizit ein Name erwähnte oder angedeutet, aber naheliegend wäre, dass Prinz William auf den Thron steigt.

Papstwahl und Künstliche Intelligenz

Im Vatikan soll sich ebenfalls viel ändern. Unter anderem soll ein neues Kirchenoberhaupt nach Papst Franziskus gewählt werden.

Ebenso werden in Nostradamus Schriften technologische Durchbrüche für 2025 erwähnt. Ein Zeichen für große Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz?

Ob die genannten Ereignisse tatsächlich eintreten, bleibt abzuwarten. Kritiker werfen den Vorhersagen Nostradamus' häufig vor, so vage und mehrdeutig zu sein, dass sich sehr viele Ereignisse auf die Schriften hindeuten ließen.