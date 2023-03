Kümmerte Schießerei wenig: Amazon-Bote liefert in aller Ruhe Paket aus

Ein Amazon-Fahrer wurde für sein Engagement in seinem Job gelobt, nachdem er gefilmt wurde, wie er in eine Schießerei hineinlief, um ein Paket auszuliefern, ohne sich darum zu kümmern, was um ihn herum geschah.

Ein Amazon-Fahrer hat die Nutzer sozialer Medien in Hysterie versetzt, nachdem er dreist in eine Schießerei geraten war, um ein Paket auszuliefern. In dem Video, das bereits mehr als 1,1 Millionen Likes erhalten hat, sieht man den Mann in einer Amazon-Uniform und mit einem Paket in der Hand durch eine von Polizeiautos gesäumte Straße laufen. ♬ original sound - ASAM @mlktrk679 Go #amazon Die Polizei von Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina war im Hintergrund zu sehen, wie sie sich mit einem Mann in einem Wohngebiet eine Schießerei lieferte, als der Lieferfahrer auf sie zukam, um sein Paket abzuliefern. Doch einer der Beamten hielt ihn auf, bevor er direkt in die Gefahrenzone gehen konnte, und nahm ihm das Paket ab. Ein Clip des Vorfalls wurde seitdem auf TikTok geteilt, mit der Bildunterschrift: "Wenn du dich um dein Geschäft kümmerst, kommt dir nichts in die Quere..."