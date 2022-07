Kugel abgefangen: iPhone rettet ukrainischem Soldaten das Leben

Ein Video, in dem ein ukrainischer Soldat von seinem iPhone 11 Pro vor einer Kugel gerettet wird, macht in den sozialen Medien die Runde.

Der auf Reddit geteilte Clip zeigt einen angeblichen ukrainischen Soldaten, der sein iPhone aus seinem Rucksack holt. Der Fokus des Videos liegt auf dem beschädigten Telefon, in dem eine Kugel steckt. Das 2019er Modell diente als kugelsichere Weste, die den Soldaten sonst getötet hätte.

Einzelheiten zu dem Video, wann und wo es aufgenommen wurde, gibt es nicht. Das Video hat über 3.000 Bewertungen und Kommentare: ""An apple a day keeps the doctors away!", ein anderer meinte: "iPhones sind endlich mal für etwas gut! Ich bin froh, dass er überlebt hat, um es zu erzählen."

Ein dritter schlug vor: "Warum nicht eine kugelsichere Weste aus dem Material eines Smartphones herstellen? Sie wird viel leichter sein!" "Mit dem iPhone aufgenommen, oder besser gesagt, im iPhone aufgenommen", schrieb ein anderer.