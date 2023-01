Kurios: Diese Pferde fliehen vor dem Rennen vom Start

Zwei Pferde haben in den Straßen für Chaos gesorgt, nachdem sie ohne ihre Jockeys von einem Strandrennen geflohen waren.

Die beiden Pferde nahmen an der Ziehung der Magic Millions teil, die am berühmten Strand von Surfers Paradise stattfindet, als sie sich vin ihren Besitzern losrissen und über den Sand auf die Esplanade rannten. Das Duo machte sich dann auf den Weg zum belebten Gold Coast Highway, überquerte dabei Straßenbahnschienen und lief durch Wohnstraßen.

Beamte von Magic Millions fanden die Pferde auf dem nahe gelegenen Alberta Place trabend.

When you hear there are free drinks at Cocktails & Dreams until midday #MagicMillions #Racing #GoldCoast pic.twitter.com/HWHJkZP4Jm — Mortimer Zukerman (@LJewstein) January 9, 2023

Die beiden sorgten in den sozialen Medien für Aufregung. Menschen, die die Ereignisse von ihren Balkonen aus beobachtet hatten, posteten schnell in den sozialen Medien lustige Aufnahmen des Vorfalls.

Ein Sprecher der Veranstaltung erklärte gegenüber SkyNews.com.au, dass die beiden tierärztlich untersucht wurden und unverletzt sind.