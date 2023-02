Kurios: DIESE Shrek-Skulptur wurde gestohlen

Die 90 Kilogramm schwere Skrek-Skulptur wurde von seinem Standort gestohlen. Die Behörden ermitteln.

Diese ca. 90 Kilogramm schwere SHREK-Skulptur aus Zement ist aus seinem Haus in der MOUNTAIN RD verschwunden", schrieb die Polizei von Hatfield auf Facebook. Wenn Sie Informationen über seinen derzeitigen Aufenthaltsort haben, wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung oder geben Sie ihn in dem Zustand zurück, in dem Sie ihn gefunden haben. Die Drachenskulptur, mit der er lebt, ist frustriert und einsam.

Laut Boston.com wurde die Statue von einem Einwohner von Hatfield angefertigt und ist zu einer Art Ikone in der Stadt geworden. Der Besitzer ist am Boden zerstört, dass die Statue weg ist, und würde sich wünschen, dass sie zurückkommt", sagte ein Polizeisprecher dem Blatt. Es ist nicht etwas, das man einfach bewegen kann ... Es gibt offensichtliche Schleifspuren.