Kurios: Frau erkennt nach Covid-Infektion keine Gesichter mehr

Eine 28-Jährige konnte ihre Familie nicht mehr erkennen, nachdem sie als Symptom einer langwierigen COVID an "Gesichtsblindheit" erkrankt war, so eine Studie.

Annie, eine Kundendienstmitarbeiterin und Teilzeit-Porträtmalerin, erkrankte im März 2020 an COVID und bekam Symptome wie Durchfall und Fieber. Nach zwei Wochen kehrte sie zur Arbeit zurück und fühlte sich deutlich besser. Sieben Wochen nach ihrer ersten Erkrankung kehrten Annies Symptome zurück, und dieses Mal fühlte sie sich auch desorientiert und hatte das Gefühl, dass "etwas mit den Gesichtern nicht stimmte".

Aber erst als sie ihre Familie im Juni zum ersten Mal seit ihrer Erkrankung wiedersah, wurde ihr klar, dass sie ihren Vater nicht wiedererkannte und ihn nicht von ihrem Onkel unterscheiden konnte. Gesichtsblindheit oder Prosopagnosie ist eine neurologische Störung, die eine Person daran hindern kann, ihre Familie, enge Freunde und sogar sich selbst zu erkennen.

Von erworbener Prosopagnosie spricht man, wenn eine Person an dieser Krankheit erkrankt, nachdem sie zuvor in der Lage war, Gesichter zu erkennen, wie im Fall von Annie, und die Krankheit in der Regel durch eine Hirnschädigung verursacht wird, z. B. durch ein Kopftrauma, einen Schlaganfall oder eine degenerative Krankheit, so das Prosopagnosia Research Center.