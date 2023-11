Lärmbelästigung: Irrer Cop löscht halbe Familie aus

Der Ausgang war verheerend: Pass wurde niedergeschossen und erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Ein Schreckensszenario spielte sich ab, als die New Yorker Polizei den gesuchten 47-jährigen Jason Pass in Bath Beach aufspürte. Gesucht wegen Mordes an einem Schulbusfahrer und dessen Stiefsohn, zeigte Pass keinerlei Kooperationsbereitschaft. Augenzeugen berichteten von dramatischen 15 Minuten, in denen die Polizei vergeblich versuchte, Pass zur Aufgabe zu bewegen. Statt dessen griff er zu einem Messer und stürmte auf die Beamten zu. Eigentlich war der Beamte erst wegen einer Lärmbelästigung auf den Mann aufmerksam geworden.

Doppelmord

© New York Police Department

Der Ausgang war verheerend: Pass wurde niedergeschossen und erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. "Er hat uns keine andere Wahl gelassen", kommentierte der Polizeichef von New York.

© New York Police Department

Das Verbrechen schockierte die Öffentlichkeit - die Bluttat, die sich in einem Streit wegen Lärmbelästigung ereignete, wurde von einer Überwachungskamera festgehalten und viral im Netz verbreitet. Eine trauernde Witwe, die ihren Mann und ihren Sohn verlor, äußerte, dass Pass ihre Familie "gehasst" habe und sich wiederholt über Lärm aus ihrer Wohnung beschwerte.