Mutter bringt Baby mit zwei Köpfen und drei Armen zur Welt

Eine außergewöhnliche Geburt im Bundesstaat Madhya Pradesh versetzt die Medizinwelt in Staunen. Ein "Wunderbaby" kam zur Welt - ein seltener Fall von Dizephalie, bei dem zwei Föten unvollständig im Mutterleib geteilt sind. "Solch ein Phänomen ist äußerst selten und birgt große medizinische Herausforderungen", erklären die behandelnden Ärzte.

Glück für Kind

Das Baby, das von Shaheen Khan zur Welt gebracht wurde, wird als medizinisches Wunder bezeichnet, da solche Geburten normalerweise tragisch enden. Aktuellen Berichten zufolge befindet sich das Neugeborene in kritischem Zustand. Die Ärzte haben es in eine Klinik in Indore verlegt, wo es rund um die Uhr überwacht wird.

Die Behandlung dieses einzigartigen Falles wirft Fragen auf. Laut dem "India Times" ist unklar, ob das Kind als Einzelperson oder wie siamesische Zwillinge betrachtet werden soll. Bisher steht keine Operation zur Trennung der Köpfe und Organe auf dem Plan. Interessanterweise wurde der Mutter während der Schwangerschaft mitgeteilt, dass sie Zwillinge erwarte.