Wollte nur Freunde finden: Frau (29) gab sich als Schülerin aus

Einer 29-jährigen Frau wird vorgeworfen, mit gefälschten Regierungsdokumenten die Einschreibung in eine High School erschlichen zu haben.

Der Anwalt der Frau behauptet nun vor Gericht, sie habe sich als als junges Mädchen ausgegeben, weil sie einsam gewesen sei und sich danach gesehnt habe, ihre Schulzeit mit Freunden zu verbringen. Die südkoreanische Staatsbürgerin Hyejeong Shin kam nach Angaben ihres Anwalts im Alter von 16 Jahren allein in die Vereinigten Staaten, um ein privates Internat zu besuchen.

Sie schloss dann 2019 ihr Studium an der Rutgers University ab, hatte aber in den Jahren danach Schwierigkeiten, neue Freunde zu finden. Deshalb meldete sie sich im Januar mit einer gefälschten Geburtsurkunde an der New Brunswick High School in New Jersey an. Shin hatte vier Tage lang am Unterricht teilgenommen, bevor sie schließlich erwischt wurde.

Ihr Anwalt betont, dass sie keine bösen Absichten hatte, als sie sich an der High School anmeldete, sondern einfach nur an einen Ort zurückkehren wollte, an dem sie sicher und willkommen war und an den sie sich gerne zurückerinnert. Shin wurde im Januar verhaftet und plädierte diese Woche auf "nicht schuldig" im Zusammenhang mit der Vorlage eines falschen Regierungsdokuments.

Die Behörden behaupten, Shin habe mit einigen Schülern, die ihr geholfen hatten, sich in der Schule zurechtzufinden, Telefonnummern ausgetauscht und einigen von ihnen in den Tagen nach ihrer Festnahme weiterhin SMS geschickt.