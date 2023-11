Vater will Sohn (18) erschießen: Tötet aber Tochter (8)

Ein 66-jähriger Mann wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, nachdem er in einem verhängnisvollen Vorfall seine achtjährige Tochter versehentlich erschoss.

Der Vorfall ereignete sich, als er seine Partnerin und seinen Sohn zu schützen versuchte. Tony Louis Valez gestand seine schreckliche Tat vor Gericht, bedauernd, dass er es nicht rückgängig machen könne.

Mann legte Geständnis ab

"Mir tut das alles so leid. Ich kann nicht ungeschehen machen, was ich getan habe. Der Schmerz und das Elend werden ein Leben lang anhalten und das tut mir leid", sagte Valez während seiner Anhörung.



Valez, der aufgrund einer Krankheit per Zoom an der Anhörung teilnahm, erhielt die harte Strafe und wird möglicherweise erst mit 91 Jahren eine Bewährungschance bekommen.



Das schreckliche Geschehen spielte sich im Juli 2022 ab, als Valez in einem Anfall von Wut eine Waffe zog, als er seine Partnerin und seinen Sohn auf seinem Grundstück sah. Er glaubte fälschlicherweise, dass sie gekommen waren, um ihn zu vertreiben, und feuerte auf sie. Leider verfehlte er sein Ziel und traf stattdessen seine eigene Tochter, die versuchte, vor ihrem Vater zu fliehen.



Das Ereignis ließ die kleine Arianna sterben, was zu unermesslichem Schmerz und Leid für die Familie führte. Die Mutter erklärte vor Gericht: "An dem Tag, an dem Arianna starb, starb auch ein Teil meines Herzens. Jeden Abend schlafe ich weinend ein."



Die Tragödie hinterlässt tiefe Narben in der Familie und in der Gemeinschaft. Es ist ein Ereignis, das die Zerstörung und den Schmerz betont, der durch unüberlegte Handlungen und Gewalt verursacht wird.