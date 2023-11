Millionär baut in kleinem Dorf Häuser, um Obdachlosen zweite Chance zu geben

Die 12 Neighbours Gated Community wird aus 99 Häusern und einem Unternehmenszentrum bestehen, um obdachlosen Frederictonern eine echte zweite Chance zu geben.

Marcel LeBrun, ein kanadischer Unternehmer, der sein Unternehmen zur Überwachung sozialer Medien für einen achtstelligen Betrag an einen amerikanischen Konkurrenten verkauft hat, nutzt seinen Gewinn, um in Fredericton, New Brunswick, eine Gemeinschaft von kleinen Häusern für Obdachlose zu bauen.

Aktion geht ans Herz

Die 12 Neighbours Gated Community wird aus 99 Häusern und einem Unternehmenszentrum bestehen, um obdachlosen Frederictonern eine echte zweite Chance zu geben. Die winzigen Häuser haben alles: eine voll ausgestattete Küche, Wohn- und Schlafräume und ein komplettes Badezimmer. Jedes Haus hat eine kleine Terrasse, Sonnenkollektoren auf den Dächern und einen ästhetisch ansprechenden Anstrich.



LaBrun hat 4 Millionen Dollar seines eigenen Geldes in das Projekt investiert, um 99 Häuser zu bauen, und er hat bereits drei Viertel des Weges hinter sich gebracht. Mit Zuschüssen und Unterstützung durch die Provinz- und die nationale Regierung hat die 12-Nachbarn-Gemeinschaft insgesamt 12 Millionen Dollar erhalten.