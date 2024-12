Land unter: Flugzeug in 10.000 Metern Höhe überschwemmt

Ein bizarrer Zwischenfall während eines Inlandsflugs in den USA hat Passagiere und Internetnutzer gleichermaßen verblüfft.

Ein Video, das auf der Social-Media-Plattform TikTok veröffentlicht wurde, zeigt, wie Wasser plötzlich durch die Kabine eines Flugzeugs strömt. Was genau ist geschehen, und wie haben die Betroffenen reagiert?

Land unter in der Flugzeugkabine

Bereits am 7. Dezember ereignete sich ein Vorfall, der Passagiere auf einem Flug von Dallas (Texas, USA) nach Minneapolis (Minnesota, USA) in Atem hielt. Ein Video, das während des Flugs aufgenommen wurde, zeigt, wie Wasser aus einem Leck in der Kabine austritt und sich über den Boden ausbreitet.

Passagiere konnten nur zusehen, wie das Wasser seinen Weg bahnte. Der Clip, der auf TikTok veröffentlicht wurde, wurde von Tausenden Nutzern angesehen und kommentiert. Als ironische Untermalung dient der Song "My Heart Will Go On" von Céline Dion, bekannt aus dem Film Titanic (1997).

Augenzeugenberichte – ein unerwartetes Leck

Eine Passagierin, die den Vorfall miterlebte, erzählte in einem Interview mit der New York Post, dass eine Mitreisende das Leck als Erste bemerkte. Sie informierte das Bordpersonal, doch trotz der Bemühungen der Crew konnte die Situation nicht behoben werden. Die Passagiere waren gezwungen, ihre Füße hochzuheben, um nicht nass zu werden, während sie auf die Landung in Minneapolis warteten. Glücklicherweise konnte das Flugzeug planmäßig landen, und niemand wurde verletzt.

Noch keine Stellungnahme von American Airlines

Die Fluggesellschaft American Airlines hat bisher keine offizielle Erklärung zu dem Vorfall abgegeben. Experten vermuten jedoch, dass ein Defekt im Wassersystem des Flugzeugs die Ursache gewesen sein könnte.