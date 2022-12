Lebte früher in Armut: Jetzt 'Fast and Furious'-Lifestyle

Ein Mann, der in Armut aufwuchs, hat verraten, wie er zum Selfmade-Millionär mit einer Sammlung von Superautos wurde.

Reco Jefferson aus England erinnert sich, dass seine Mutter Lesa zwei Jobs hatte, um genug Essen auf dem Tisch zu haben. Als er älter wurde, geriet der Junge in eine schlechte Gesellschaft und hatte mehr als 30 Vorstrafen wegen Raserei. Erst als ein Richter drohte, ihn hinter Gitter zu bringen, beschloss er, sein Leben zu ändern - er trat der Air Force bei und machte später einen Abschluss in IT.

"Erst nach meinem Studium der Informatik begann ich, mich mit dem Versandhandel und der Automatisierung bei Amazon zu beschäftigen. Mit dem Wissen, wie man ein digitales Geschäft aufbaut, stürzte sich Reco in den Versandhandel und verdiente rund eine halbe Million pro Jahr. "Ich war der Einzige, der mit einem Superauto zur Arbeit kam, weil ich so viel Geld verdiente. Irgendwann sagte mir mein Chef, wenn ich so viel Geld verdiene, sollte ich das einfach in Vollzeit machen. Also habe ich gekündigt."

Heute verdient Reco über 4 Millionen Euro im Jahr und hat das Gefühl, "einen Traum zu leben", weit entfernt von seiner turbulenten Kindheit. Der Autoliebhaber besitzt sechs Supersportwagen und hat gerade vier weitere bestellt, so dass seine Sammlung insgesamt 2,3 Millionen Euro wert ist.

Er hat auch sein Auto aus der Schulzeit behalten, einen Mitsubishi Evo 10.