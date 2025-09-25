Schock! Kebab-Stand explodiert

Explosion an einem Kebab-Stand! Am Donnerstagnachmittag hörte man einen lauten Knall in einem Wohn- und Geschäftshaus - das komplette Gebäude ist eingestürzt.

Die Detonation erschütterte gegen 16.30 Uhr die Betzdorfer Straße in Daaden (Rheinland-Pfalz). Nach ersten Informationen der Feuerwehr war zunächst ein Gasaustritt gemeldet worden, kurz darauf folgten Hinweise auf eine Explosion, wie die "Bild" berichtet.

15-Jähriger verschüttet

Laut der Polizei wurde ein 15-Jähriger dabei schwer verletzt. Er wurde aus den Trümmern geborgen. Es soll sich dabei laut dem deutschen Bericht um den Sohn des Imbiss-Betreibers handeln.

Mehrere Verletzte, zwei Brände

Sein Vater und eine weitere Person wurden leicht verletzt. Sie standen offenbar vor dem Gebäude, als es zur Explosion kam. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Jungen in eine Klinik. Fünf weitere Personen erlitten ein Knalltrauma. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr kämpfte kurz nach Eintreffen gegen zwei Brände.

Der Kebab-Laden befand sich im Erdgeschoss. Die Polizei rief die Anwohner dazu auf, den Bereich von 300 Metern Entfernung zu meiden und die Fenster zu schließen, da es sich um einen Gasaustritt handle.