Miauende Katze rettet Leben einer Familie

Lasberg. In der Nacht auf Donnerstag kam es gegen 2 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Lasberger Ortschaft „Elz“. Alarm schlug eine Katze. Denn eine Anrainerin entdeckte aufgrund ihrer Katze, welche lautstark auf sich aufmerksam machte, die Brandentwicklung beim neu sanierten Nachbarobjekt und informierte umgehend die Bewohner und den Notruf.

Die Bewohner des Einfamilienhauses, das in Brand stand, hatten bereits geschlafen. Die Eltern konnten noch rasch ihre Kinder in Sicherheit bringen, welche im Dachgeschoss direkt im Bereich des Brandes schliefen. Dank Katze sind alle wohlauf.