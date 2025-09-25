Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
EU will Verbrenner-Aus: Österreich und Deutschland stellen sich quer

Einig dagegen

EU will Verbrenner-Aus: Österreich und Deutschland stellen sich quer

25.09.25, 16:32
Teilen

Das sogenannte Verbrennerverbot der EU-Kommission für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge hat Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und seine deutsche Amtskollegin Katherine Reiche (CDU) auf den Plan gerufen. 

Beide sprachen sich bei einem Arbeitsgespräch in Berlin bei den Flottenzielen für Technologieoffenheit und die Anerkennung von CO2-neutralen Kraftstoffen aus, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte.

Damit werden beide Länder beim anstehenden EU-Wettbewerbsrat in Brüssel am kommenden Montag eine gemeinsame Linie vertreten, wenn es um das Thema EU-Flottenziele geht. Mit den Flottenzielen hat die EU-Kommission verbindliche CO2-Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge eingeführt. Ab 2035 sollen demnach keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Faktisch entspreche dies einem Technologieverbot - auch für Verbrenner, die mit klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden könnten. Und bei den EU-Flottenzielen müsse es zudem eine gewisse Flexibilität geben, so Reiche und Hattmannsdorfer.

Das "Havanna-Problem"

Die deutsche Wirtschaftsministerin und ihr österreichischer Amtskollege warnen zudem vor dem sogenannten "Havanna-Problem": Wenn der Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren gänzlich untersagt wird, besteht die Gefahr, dass bestehende Fahrzeuge länger genutzt werden. Dies würde zu Lasten von neueren, umweltfreundlicheren Fahrzeugen gehen. Der Begriff "Havanna-Problem" wird in Anlehnung an die lange Nutzung von alten Autos in Kuba wegen des US-Embargos verwendet.

Man sollte sich aber auch den Lebenszyklus eines Fahrzeuges ansehen, so Reiche und Hattmannsdorfer. Dabei könnten nicht nur die Emissionen sondern auch die Umweltbelastungen bei der Produktion und der Entsorgung berücksichtigt werden. "Nur mit einer Lebenszyklusbetrachtung schaffen wir faire Bedingungen, Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit", sagte Hattmannsdorfer.

Wobei Hattmannsdorfer als Wirtschaftsminister wohl auch die wirtschaftliche Bedeutung der Autoindustrie im Blick hat: So hängen in Österreich mehr als 300.000 Arbeitsplätze an der Branche, die rund 8 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt. Von der Autoindustrie selber kommen jedenfalls positive Signale zu der Initiative der beiden Wirtschaftsministerien: So plädieren auch die BMW Group sowie der Leiter des BMW-Werks in Steyr, Klaus von Moltke, für eine technologieoffene CO2-Regulierung mit der Berücksichtigung von erneuerbaren Kraftstoffen und für eine ganzheitliche Lebenszyklus-Bewertung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden