Fitnesskette baut erstes Fitnessstudio aus purem Massivholz

Wer selbst ein Holzhaus baut, spart sich das Fitness-Studio.

Perg. HappyFit schreibt Fitnessgeschichte: Am 1. Oktober erfolgt in Perg der Spatenstich für das laut eigenen Angaben weltweit erste Fitnessstudio aus reinem, leimfreien Massivholz, in das HappyFit fünf Millionen Euro investiert. Dieses oberösterreichische Pionierprojekt mit Thoma Holz100® verbindet Muskelkraft mit Baukunst und zeigt, wie Fitness, Nachhaltigkeit und Innovation zusammenfinden.

"Auf 1.500 m² schaffen wir einen Raum, der Menschen stärker macht – nicht nur an den Geräten, sondern auch durch die gesundheitsfördernde, naturnahe Wohlfühlumgebung“, freut sich HappyFit-Inhaber Sven Decker auf das gute Raumklima.

Ein High-End-Gerätepark von GYM80 setzt neue Maßstäbe im Krafttraining, während die Ausdauergeräte von Technogym das Herz-Kreislauf-System stärken. Speziell entwickelte „Booty Builder“-Geräte ermöglichen ein effektives Training von Beinen und Po. Nach dem Training kann man im LED-Solarium nachschwitzen. Eine integrierte Grüninsel bringt zudem frische Luft und Natur in den Trainingsalltag.

HappyFit betreibt aktuell 33 Standorte in Österreich und Deutschland.