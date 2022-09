'Lehrerin des Jahres' hatte mit Schülerin Sex im Klassenzimmer

Der Sportlehrerin Leah Queen droht eine lange Zeit hinter Gittern, wenn sie für schuldig befunden wird.

Die Lehrerin wird beschuldigt, Sex mit einer minderjährigen Schülerin in der Schule gehabt zu haben. In der vergangenen Woche wurde die Frau dann vorübergehend festgenommen. Einst war die Lehrerin aus Arkansas, USA, zur "Lehrerin des Jahres" gekürt worden, jetzt droht sie längere Zeit die Welt hinter Gittern zu sehen.

Sie wurde wegen sexueller Nötigung zweiten Grades sowie des Besitzes einer kontrollierten Substanz angeklagt. Der Northwest Arkansas Democrat-Gazette liegt eine eidesstattliche Erklärung der Polizei von Gentry vor, wonach Queen zudem im Jahr 2010 sexuellen Kontakt mit einer 17-jährigen Schülerin gehabt haben soll. Der Vorfall ist erst jetzt bekannt geworden.

Die Polizei gibt an, dass sie von den Eltern des Schülers, dem Ex-Mann von Queen und einem ehemaligen Lehrer "mehrere Details der Angaben des mutmaßlichen Opfers bestätigt" bekommen hat. Der Lehrer berichtete, er habe ein "beunruhigendes Verhalten" von Queen gesehen. Außerdem soll Queen die Schülerin in einem Bett in ihrer Wohnung übernachten lassen haben.