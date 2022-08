Lehrerin fordert Schüler auf, Sperma gefüllte Kondome in den Unterricht mitzubringen

María Inés Peredowird droht die Entlassung, nachdem sie männliche Schüler aufgefordert hat, mit Sperma gefüllte Kondome in den Sexualkundeunterricht mitzubringen.

Der Fall einer Lehrerin, welche Schüler dazu aufforderte, mit Sperma gefüllte Kondome in den Unterricht zu bringen, erhitzt in Bolivien die Gemüter. Die Eltern in Bolivien sahen bei dieser Lektion, die Teil eines Sexualkundeunterrichts über das männliche Fortpflanzungssystem sein sollte, rot. Der Lehrerin droht die Entlassung.

Obwohl betont wurde, dass die Schüler nicht verpflichtet waren, die "Hausaufgaben" zu machen, hat sich Peredowho für das "Missverständnis" entschuldigt. "Ich bin Mutter einer Familie mit vier kleinen Kindern und ich bin keine Perverse", sagte sie der Zeitung Duty. Peredowho erklärte weiter, es gehe darum, zu sehen, wie lange Spermien an einem feuchten Ort oder in einer feuchten Umgebung überleben können.

"Das war mein Ziel als Lehrerin und nicht, wie einige Medien behaupten, die Schüler zu perversen Zwecken zu veranlassen, zu masturbieren und das Sperma in ein Glas zu geben, das war zu keinem Zeitpunkt meine Absicht", fügte sie hinzu. Die Lektion sollte die Mädchen auch warnen, diese Substanz zu meiden, wenn sie Schwangerschaften verhindern wollten.

Carlos Oporto, Leiter der Sondereinheit zur Bekämpfung von Gewalt in Santa Cruz, erklärte gegenüber Reportern: "Im Moment sehen wir die psychologischen Interviews der Schüler der Minero High School". "Je nach deren Ergebnis werden wir entscheiden, ob wir Maßnahmen ergreifen werden".