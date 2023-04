Lehrerin von Schüler angeschossen: Verklagt Staat auf 40 Millionen Dollar

Abby Zwerner, die Lehrerin, die in einer Grundschule in Newport News, Virginia, von einem 6-jährigen Schüler angeschossen wurde, verklagt nun die Schulbehörde der Stadt und mehrere Beamte auf 40 Millionen Dollar.

In ihrer Klage behauptet sie, die Schulleitung und die Verwaltungsbeamten hätten "grob fahrlässig" gehandelt, indem sie mehrere Warnungen ignoriert hätten, dass der Junge auf dem Gelände der Richneck Elementary School eine Schusswaffe besaß. Der fragliche 6-Jährige hatte der Klage zufolge bereits vor dem Vorfall an diesem Tag eine dokumentierte Vorgeschichte von Gewaltausbrüchen und Verhaltensproblemen in der Schule.

Alle Beklagten wussten, dass der Junge sowohl Schüler als auch Lehrer angriff und dass seine Motivation, jeden zu verletzen, der sich ihm in den Weg stellte, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule, nicht auf Lehrer beschränkt war", heißt es in der Klage .

Zwerner wurde am Tag der Schießerei mit Schussverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und später wieder entlassen, obwohl sie sagt, dass sie infolgedessen mehrere Operationen über sich ergehen lassen musste. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden haben erklärt, dass sie die 6-Jährige nicht anklagen werden, prüfen aber noch, ob Erwachsene im Zusammenhang mit der Schießerei angeklagt werden könnten.