Lenkt Kollegen ab: OnlyFans-Model als Autoverkäuferin gekündigt

Ein Model, das sich selbst Sparky Clarky nennt, hat behauptet, dass sie gefeuert wurde, nachdem ihre OnlyFans-Seite zu einer Ablenkung am Arbeitsplatz wurde

Eine ehemalige Autoverkäuferin, die fast zehn Jahre lang gearbeitet hat, behauptet, sie sei gefeuert worden, nachdem ihre Nacktfotos am Arbeitsplatz geleakt worden waren. Dem Model, das sich selbst Sparky Clarky nennt, wurde sogar gesagt, dass andere Mitarbeiter Schwierigkeiten hätten, ihre Arbeit zu erledigen, wenn sie in der Nähe sei.

© Sparky Clarky/ Soulblur Photography

Sie glaubt, dass sie einer "Hexenjagd" ausgesetzt war und dass ihre Äußerungen gegen sexuelle Diskriminierung ihr den Garaus gemacht haben. Aber die 35-jährige Autoliebhaberin lacht sich jetzt ins Fäustchen, indem sie mit OnlyFans sechsstellige Summen verdient.

© Sparky Clarky/ Soulblur Photography

Im Gespräch mit dem DaillyStar erinnerte sie sich: "Mein Chef sprach mit dem betreffenden Mitarbeiter dieses Autohauses, der ein Problem mit mir hatte, und sagte ihm, dass ich eine Ablenkung sei und keiner seiner Mitarbeiter etwas zustande bringe, wenn ich da sei. Ich durfte also nicht zurückkommen, und als mir das gesagt wurde, war ich nicht erfreut. Es klang wie eine klassische sexuelle Diskriminierung, die an Belästigung grenzt."

Sparky fügte hinzu: "Ich hatte mehrere Telefonate mit der Personalabteilung, die immer persönlicher und grenzüberschreitender wurden, bis ich mich schließlich weigerte, einige Fragen zu beantworten. Einmal brachten sie ein Foto zur Sprache, das ihnen zugesandt wurde, und ließen mich an meinem Geburtstag auf dem Weg zu einem Kunden anhalten, um mir ein Oben-ohne-Foto von mir in einem blauen Polo zu zeigen. Ich habe so viel geweint und war zwei Wochen lang so gestresst, während ich mit Fragen und Anschuldigungen bombardiert wurde. Es waren buchstäblich zwei der schlimmsten Wochen, die ich je erlebt habe."