Madame Tussauds stellt Würstchen im Teigmantel aus

Ein britischer Snack-Klassiker erhält eine besondere Ehre im weltbekannten Museum.

Auch wenn es sich „nur“ um ein Gebäck handelt, zeigt die Ausstellung, wie tief verankert diese Speise im Alltag Großbritanniens ist.

Ein ungewöhnlicher Neuzugang im Museum

Das bekannte Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London (Großbritannien) hat einen besonders ungewöhnlichen Neuzugang enthüllt: eine detailgetreue Nachbildung eines Greggs Sausage Roll – eines beliebten britischen Blätterteiggebäcks mit Wurstfüllung.

Die Enthüllung fand im Vorfeld des „National Sausage Roll Day“ statt, der in Großbritannien jährlich am 5. Juni gefeiert wird. Das Wachsmodell wurde nicht zufällig ausgewählt, sondern symbolisiert den Stellenwert, den dieses einfache Gericht in der britischen Esskultur hat.

Ein Platz neben bekannten Persönlichkeiten

Das Greggs Sausage Roll wurde in der sogenannten Culture Capital Zone des Museums ausgestellt. Diese Zone würdigt Persönlichkeiten, die die kulturelle Landschaft des Landes geprägt haben. Zu den „Mitbewohnern“ der Ausstellung gehören unter anderem Naturfilmer Sir David Attenborough, Musiker Stormzy und Schriftsteller William Shakespeare. Mit dem Blätterteig-Gebäck gesellt sich nun ein alltäglicher, aber überaus beliebter Snack zu diesen bekannten Figuren. Laut dem Museum soll dies zeigen, dass nicht nur Menschen, sondern auch kulturelle Symbole Platz in der Ausstellung finden.

Das genau ist ein Greggs Sausage Roll

Bei einem Greggs Sausage Roll handelt es sich um ein warm serviertes Gebäck, bei dem eine Wurstmasse in Blätterteig eingerollt und im Ofen gebacken wird. Die Kette Greggs ist eine bekannte britische Bäckereimarke mit Hunderten von Filialen in Großbritannien. Der Snack kostet dort im Durchschnitt etwa 1,20 Pfund (umgerechnet rund 1,40 Euro; Stand Juni 2025) und erfreut sich vor allem bei Pendlern und Schülern großer Beliebtheit.

Freude bei Greggs

Rosin Currie, Geschäftsführerin von Greggs, äußerte sich begeistert über die Ehrung:

„Wir freuen uns sehr, dass Madame Tussauds London unserem Sausage Roll auf so besondere Weise eine Bühne bietet. Es ist ein großartiger Moment für unser ganzes Team – ein bisschen verrückt, aber auch etwas, das zeigt, wie sehr unsere Produkte geschätzt werden.“ Die Geschäftsführerin sprach von einer außergewöhnlichen Würdigung für ein Gebäck, das in Großbritannien zu den meistverkauften Snacks gehört.