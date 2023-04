Mädchen (14) engagiert Auftragskiller, um Mutter zu töten

Mädchen, 14, "heuerte Auftragskiller an, um ihre Mutter zu töten, deren Leiche in Plastik eingewickelt in einem Müllcontainer entsorgt wurde.

Ein Schulmädchen wurde unter dem Verdacht verhaftet, Auftragskiller angeheuert zu haben, um ihre Mutter zu ermorden, nachdem ihr angeblich verboten worden war, ihren Freund zu sehen. Die Leiche von Anastasia M., 38, wurde in Plastik eingewickelt und in einem Müllcontainer entsorgt, nachdem sie in der Nähe von Moskau, Russland, zu Tode geprügelt und erwürgt worden war.

© East2West

Das 14-jährige Mädchen wird beschuldigt, den Auftragsmord an ihrer alleinerziehenden Mutter zusammen mit einem 15-jährigen Jungen in Auftrag gegeben zu haben, der in der Wohnung ihrer Familie lebte und vermutlich ihr Freund war. Die russische Polizei vermutet, dass die beiden zwei andere Jugendliche dafür bezahlt haben, ihre Mutter für 3.650 Euro zu töten.

Die Immobilienmaklerin Anastasia wurde brutal ermordet, als sie nach Hause kam. Zwei Tage später wurde ihre Leiche in Plastik und eine Matratze eingewickelt auf einem Müllhaufen in der Stadt Balashikha in der Region Moskau gefunden.

Die jugendlichen Verdächtigen sind alle zwischen 14 und 17 Jahre alt und werden des Mordes oder der Verschwörung zum Mord beschuldigt. Sie werden bis zum Abschluss der Ermittlungen einen Monat lang in einer Jugendstrafanstalt untergebracht. Die Großmutter der 14-Jährigen sagte, ihre Enkelin sei unter den Einfluss des Jungen geraten, der aus einer "schwierigen Familie" stamme.