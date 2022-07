Mädchen schlägt auf Tiergehege: So rächt sich der Affe

Ein Mädchen war gar nicht gut auf die Bewohner des Zoos zu sprechen, klopfte sie doch immer wieder gegen das Gehege der Affen. Diese hatten aber eine Antwort parat.

Eine Gruppe von Klammeraffen in einem Zoo rächte sich an einem Mädchen, das immer wieder gegen ihr Gehege schlug. Die Affen packten das Mädchen an den Haaren und versuchten es durch den Zaun zu ziehen.

Der Affe fängt an zu schreien und zu brüllen, bevor es anderen Menschen gelingt, das Mädchen zu befreien und das Tier zu vertreiben. Doch das Mädchen war unbelehrbar und rannte wenige Sekunden später wieder zum Gehege. Diesmal packten zwei Affen das Mädchen an den Haaren.

Das Video, das von mehr als acht Millionen Menschen angesehen wurde, brachte auch viel Unverständnis über das Verhalten des Mädchens zum vorschein.

Eine Person kommentierte: "Tut mir leid, aber sie hat angefangen", eine Meinung, der viele andere zustimmten. Weitere Kommentatoren meinten, dieser Moment sei eine "lehrreiche Lektion" für das Mädchen - und eigentlich für alle -, dass es keine gute Idee ist, Tiere in ihrem Gehege zu stören.