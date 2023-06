Männer mit diesem Körpermerkmal haben den größten Penis

Das Forscherteam des Universitätskrankenhauses Ulsan in Südkorea untersuchte 1 160 Männer in ihren Dreißigern

Eine neue Studie, die in der Zeitschrift Translational Andrology and Urology veröffentlicht wurde, zeigt, dass Männer mit längeren Nasen tatsächlich größere Penisse haben. Das Forscherteam des Universitätskrankenhauses Ulsan in Südkorea untersuchte 1 160 Männer in ihren Dreißigern und maß ihre Nasengröße - die Länge vom Augenwinkel bis zum Ende jedes Nasenlochs - und verglich sie mit der Größe ihres Penis.

Klare Ergebnisse

Die meisten Männer in der Studie hatten eine nicht erigierte Länge von 5 bis 9cm. Je größer die Nase war, desto größer war auch der Penis. Die Wissenschaftler glauben, dass dieses Phänomen darauf zurückzuführen ist, dass sie im Mutterleib höheren Testosteronspiegeln ausgesetzt waren, die bei der Bildung der Nase und der Genitalien von Jungen eine Rolle spielen.

Die Forscher fanden auch heraus, dass Männer mit großen Füßen eher einen Penis mit größerem Umfang haben, da Testosteron auch die Bildung der Gliedmaßen im Mutterleib beeinflusst. "Die Nasengröße ist ein wichtiger Indikator für die Größe des Penis. Und der Penisumfang nimmt mit der Fußgröße zu", so der Forscher Dr. Sungwoo Hong. "Mehrere Studien deuten darauf hin, dass die Hormonexposition in der pränatalen Zeit das Wachstum der Fortpflanzungsorgane beeinflusst.