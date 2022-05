Mafia zittert vor verschwundenem See

Aufgrund der extremen Dürreperiode in weiten Teilen der USA sinkt auch der Wasserpegel dieses Sees nahe Las Vegas.

Was jetzt auf dem ausgedorrten Boden zutage kam, erinnert an Bilder aus einem Krimi: Fetzen von ehemaliger Kleidung wehen um die spitzen Knochen eines Leichnams.

Man hat ihn in ein Fass gestopft und im See versenkt. Der Körper des Mannes stammt wahrscheinlich aus den 80ern, seither lag er am Grunde dieses Sees verborgen. Viele munkeln, dass es nicht das einzige Opfer der im nahe gelegenen Las Vegas aktiven Mafiosi bleiben wird, das mit sinkendem Wasserspiegel zutage kommt.