Mann (32) hat 25 Jahre lang LEGO-Stein in der Nase

Manchmal kann ein harmloser Nieser zu unerwarteten Ergebnissen führen. Für einen Mann aus Arizona bedeutete ein heftiger Niesanfall, dass seine jahrzehntelangen gesundheitlichen Probleme plötzlich ein Ende fanden.

Was er dabei in seinen Händen hielt, war die Ursache für über zwei Jahrzehnte Leiden.

Ein Nieser bringt lang ersehnte Klarheit

Phoenix, Arizona, USA. Ein kräftiger Nieser kann manchmal eine echte Erleichterung sein, wenn die Nase juckt. Doch für Andi Norton, einen 32-jährigen Mann aus Phoenix, brachte dieser Nieser nicht nur Erleichterung, sondern eine unglaubliche Aufklärung seiner Beschwerden, die ihn seit 25 Jahren plagten. Gegenüber der "Newsweek" berichtet er, wie jener Schicksals-Tag für Andi eigentlich wie gewohnt begann. Er stand unter der Dusche und reinigte seine Nase, wie er es seit Monaten auf Anraten seiner Ärztin tat. Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes: Ein heftiger Nieser schleuderte einen festen Gegenstand aus seiner Nase.

Das lang gehütete Geheimnis: Ein LEGO-Stein!

Als Andi den Gegenstand aufhob, konnte er kaum glauben, was er in den Händen hielt: Es war ein LEGO-Stein. Der Anblick des kleinen gelben Spielzeugteils brachte eine verdrängte Kindheitserinnerung zurück. Um das Jahr 1998 herum, als Andi gerade sieben Jahre alt war, hatte er mit LEGO gespielt. Dabei kam ihm die Idee, einen gepunkteten LEGO-Stein in seine Nase zu stecken – wohl aus kindlicher Neugier. Was wie ein harmloser Streich begann, entwickelte sich bald zu einem Problem. Nachdem der Stein in seiner Nase stecken blieb, versuchte der junge Andi, ihn mit einer LEGO-Figur wieder herauszubekommen. Doch der Versuch scheiterte, und statt Hilfe zu suchen, verschlimmerte er die Situation. Schließlich musste Andi doch seinen Eltern die missliche Lage beichten. Seine Mutter schaffte es, den Kopf der Minifigur zu entfernen, doch der eigentliche Stein blieb unbemerkt zurück.

25 Jahre unerklärliche Beschwerden

In den folgenden Jahren litt Andi unter ständig wiederkehrenden Problemen mit seinen Nasennebenhöhlen. Seine verstopfte Nase und die Empfindlichkeit gegenüber Allergien schienen für ihn Alltag zu sein. Er glaubte, dass seine Beschwerden durch seine Allergien gegen Katzen, Hunde und verschiedene Pflanzen verursacht wurden. Erst vor rund acht Monaten entschied sich Andi, eine Ärztin aufzusuchen, um seine Symptome besser in den Griff zu bekommen. Diese riet ihm, seine Nase in einer feuchten Umgebung – wie unter der Dusche – zu reinigen. Obwohl diese Methode ihm half, bemerkte er nichts Außergewöhnliches, bis er schließlich durch den kräftigen Nieser den kleinen gelben LEGO-Stein verlor.

Der Nieser als befreiende Erlösung

Mit dem unerwarteten Niesanfall war die Ursache seiner jahrelangen Beschwerden aufgedeckt. "Es fühlte sich ehrlich gesagt so an, als wäre ein Stöpsel herausgekommen", berichtete Andi erleichtert gegenüber "Newsweek". Endlich konnte er wieder tief durchatmen, ohne die ständige Verstopfung und den Druck in den Nebenhöhlen. Das kleine gelbe Teil hat Andi mittlerweile einen Ehrenplatz in seiner Wohnung eingeräumt – als Erinnerung an eine Geschichte, die er wohl nie vergessen wird.