Mann (62) mit Schweineniere verlässt Krankenhaus

Eine wegweisende medizinische Behandlung hat kürzlich die Schlagzeilen dominiert, als der erste Patient, dem eine Niere von einem gentechnisch veränderten Schwein transplantiert wurde, aus dem Massachusetts General Hospital (MGH) in Boston entlassen wurde. Stolz postete das Krankenhaus die erfreuliche und bahnbrechende Neuigkeit auf der Social-Media-Plattform "X" (vormals Twitter):

We are happy to share that today, Rick Slayman, our first patient to ever receive a genetically edited pig kidney transplant, has been discharged from the hospital. He is recovering well and will continue to recuperate at home with his family. pic.twitter.com/26a9f9T85N