Ein Mann, der sich das Genick brach, um Chiropraktiker-Rechnungen zu vermeiden, verlor sein Augenlicht.

Andy Wilson, 53, aus New South Wales, Australien, litt seit seiner Kindheit an einem schlechten Rücken und suchte Hilfe bei einer Vielzahl von Chiropraktikern, fand aber die Fortsetzung der Behandlung als Erwachsener zu teuer. Sein Versuch, Geld zu sparen, führte zu unfassbaren Folgen, als er versuchte, die Bewegungen der Experten nachzuahmen und seinen Nacken mindestens zweimal täglich selbst zu massieren .

Mindestens zweimal pro Tag drehte sich der 31 jährige ohne Probleme das Genick, doch das änderte sich am 5. März, als die rechte Arterie riss, was einen Schlaganfall und drei Hirngerinnsel verursachte, die ihn bewegungsunfähig machten und er vorübergehend das Sehvermögen verlor.

"Ich habe im Laufe der Jahre verschiedene Leute kennengelernt und sie alle machen diese Ein-Nacken-Anpassung. Ich entspannte meine Muskeln und drehte meinen Kopf von einer Seite zur anderen“, sagte er. "Es war eine unbewusste Gewohnheit wie Knöchelknacken, ich tat es mindestens ein- oder zweimal am Tag. Ich hatte den Fernseher an und plötzlich war alles, was ich hören konnte, wie Gurgeln. Es war sehr seltsam. Dann fühlten sich meine Gliedmaßen nicht normal an, ich hob meine Hand auf und sie begann von selbst zu winken. "

Andy konnte seinen Onkel Craig Wilson, 64, über die Google Assistant-Funktion anrufen. Craig rief einen Krankenwagen und als die Sanitäter ankamen, glaubten sie zunächst, dass er an einem Alkohol- oder Drogenproblem litt. Sie durchsuchten sogar sein Haus nach Utensilien, fanden jedoch nichts.

"Ich habe mich ziemlich übergeben, ich hatte meine Koordination völlig verloren, ich konnte den Druck in meinem Kopf spüren. Ich verlor mein Augenlicht, ein Teil meines Sehvermögens auf beiden Seiten begann zu verschwinden. Nun ist Andy wieder geheilt. Wie sich später herausstellte hatte der Mann einen Schlaganfall erlitten.