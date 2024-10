Mann findet 20 Dollar, plötzlich ist er reich

Die Geschichte von Jerry Hicks aus Banner Elk, North Carolina, klingt fast zu schön, um wahr zu sein.

Banner Elk, ein kleines Bergdorf im US-Bundesstaat North Carolina, war der Schauplatz für das unverhoffte Glück von Jerry Hicks. Vor einem örtlichen Supermarkt fiel Hicks ein 20-Dollar-Schein (etwa 19 Euro) in die Hände. Während die meisten Menschen mit diesem Betrag vielleicht eine Kleinigkeit kaufen würden, entschied sich Hicks für etwas ganz anderes: Er investierte den unerwarteten Fund in ein Rubbellos mit dem vielversprechenden Namen „Extreme Cash“. Diese Entscheidung sollte sein Leben schlagartig verändern.

Die US-Lotteriegesellschaft „NC Education Lottery“ gab Ende letzter Woche bekannt, dass Hicks mit diesem Los tatsächlich den Hauptpreis gewann: eine Million US-Dollar (umgerechnet etwa 926.000 Euro).

Jerry Hicks of #BannerElk found $20 on the ground, purchased an Extreme Cash scratch-off from Speedway on NC 105 in #Boone, and won a $1 million prize! “We are going to head straight to Golden Corral and eat everything they’ve got,” he laughed. Congrats! https://t.co/YIxZwzjNOV pic.twitter.com/Am2OZ1cZGB