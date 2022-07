Mann mit Eichhörnchen unterwegs

Sein Besitzer Mehmet Onal liebt es, sich mit seinem Eichhörnchen Alvin in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Immer wieder sorgen Alvin und sein Besitzer Mehmet Onal für Aufsehen. Denn die beiden sind gerne mal gemeinsam auf der Straße unterwegs. So wurde das Eichhörnchen an der Leine auch vor einem Tesco in Hailsham, East Sussex, gesichtet. In neuen Aufnahmen sieht man Alvin in der Nähe seines Herrchens herumhüpfen, Schaulustige gibt es natürlich viele.

Alvin ist mittlerweile eine Berühmtheit in der Region. Das Eichhörnchen und sein Besitzer verstehen sich laut eigenen Angaben gut. Mehmet Onal hatte das Tier gerettet und Berichten zufolge gesund gepflegt. Seither sind die beiden ein Herz und eine Seele und tauchen immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.