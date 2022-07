Mann uriniert von Stadiondach: Festnahme

Während eines Rugby-Testspiels in Australien vermochte ein Fan nicht auf die Toilette zu gehen, um keine Minute des Spiels zu verpassen. Er verrichtete sein Geschäft einfach von der Spitze des Stadiondachs.

Einen äußerst unappetitlichen Moment gab es während eines Rugby-Spiels in Australien. Ein Mann urinierte völlig schamlos vom Dach eines Stadions. Wie 9News berichtet, wurde der 31-Jährige verhaftet und auf die Polizeiwache gebracht. Gegen ihn wurde zwei Anzeigen erstattet.



Ein Sprecher der NSW-Polizei teilte dem Sender mit: "Am Samstag, dem 16. Juli, gegen 21.20 Uhr, befand sich ein Mann in einem Sportstadion im Moore Park, als er angeblich auf die Spitze einer Anzeigetafel im Stadion und auf das Dach einer Zuschauertribüne kletterte. Beamte des Polizeikommandos Surry Hills und des Polizeirettungsdienstes waren vor Ort und brachten den Mann kurze Zeit später in Sicherheit. Anschließend wurde er festgenommen. "

Doch der Mann soll nicht nur auf das geklettert sein, er soll auch vom Dach des Stadions uriniert haben.



Der Mann wurde wegen "beleidigenden Verhaltens an/ in der Nähe von öffentlichen Plätzen und Klettern auf Gebäude auf vorgesehenem Gelände ohne Genehmigung" angezeigt.



In den sozialen Medien erhielt das Video bereits über 31.000 Likes, die Kommentare dazu sind jedoch gespalten. "Wenn du gehen musst, musst du gehen", sagte ein User: "Das würde ich auch tun, wenn sie mich aus dem Fußballstadion herausschmeißen würden", meinte ein anderer.